Il Times demolisce la Juve | Ormai è finita è caduta in basso come il Manchester United

E' finita l'era della grande Juve. Anzi peggio, per il metro inglese: "è come il Manchester United". Il Times demolisce la squadra di Tudor, nella sua genesi, costruzione, consistenza in campo e risultati. "Il Como non batteva la Juventus, la squadra più titolata d'Italia, dal 1952 e se ha trascorso gran parte dell'ultimo mezzo secolo fuori dalla massima serie, è comunque un fiore all'occhiello. Ha militato in Serie D fino al 2019 ed è tornato nella massima serie del calcio italiano solo l'anno scorso. Attualmente è sesto, sopra la Juventus in difficoltà per differenza reti". Ma non è il Como, il punto.

