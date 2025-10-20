Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var

Ilnapolista.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 7° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Mi ha fatto più male il goal del Cholito che la sconfitta. Una sconfitta pesante. La terza in due mesi. La terza di fila in trasferta. Sette titolari non si regalano a nessuno. E a sto punto una riflessione sul mercato è d’obbligo. Le due squadre, i 22 titolari. Fantasie che non hanno riscontri con la realtà. Tuttavia non i valori effettivi espressi sul campo, non la qualità di gioco, non la maggior forza di uno sull’altro. Ma il Var. L’interpretazione del Var decide la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del var

© Ilnapolista.it - Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var

News recenti che potrebbero piacerti

tifoso divano sempliciotto impazzisceIl tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var -  Il tifoso da divano alle prese col Var ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Tifoso Divano Sempliciotto Impazzisce