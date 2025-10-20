Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var
FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 7° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Mi ha fatto più male il goal del Cholito che la sconfitta. Una sconfitta pesante. La terza in due mesi. La terza di fila in trasferta. Sette titolari non si regalano a nessuno. E a sto punto una riflessione sul mercato è d’obbligo. Le due squadre, i 22 titolari. Fantasie che non hanno riscontri con la realtà. Tuttavia non i valori effettivi espressi sul campo, non la qualità di gioco, non la maggior forza di uno sull’altro. Ma il Var. L’interpretazione del Var decide la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var Il figlio del Ministro dello Sport Abodi aveva il pezzotto. Elementare il sillogismo. “Abodi uccide il calcio”. Di Nello Mascia https://www.ilnapolista.it/2025/10/il-tifoso-da-divano-se - facebook.com Vai su Facebook
Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var - Il tifoso da divano alle prese col Var ... Segnala ilnapolista.it