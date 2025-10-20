FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 7° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Mi ha fatto più male il goal del Cholito che la sconfitta. Una sconfitta pesante. La terza in due mesi. La terza di fila in trasferta. Sette titolari non si regalano a nessuno. E a sto punto una riflessione sul mercato è d’obbligo. Le due squadre, i 22 titolari. Fantasie che non hanno riscontri con la realtà. Tuttavia non i valori effettivi espressi sul campo, non la qualità di gioco, non la maggior forza di uno sull’altro. Ma il Var. L’interpretazione del Var decide la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il tifoso da divano sempliciotto impazzisce di fronte alle mille interpretazioni del Var