Il termometro della politica | Amministratori sconfitti e cittadini sempre più soli Servono visione e identità

"A piazze piene non corrispondono urne piene. La palla alla politica". Così il segretario della Cgil Nicola Del Vecchio (nella foto), dopo i fiumi di folla dei Pro Pal, e in vista della manifestazione nazionale del 25 contro il Governo, affronta il tema caldo del dopo elezioni. "A ogni tornata elettorale a vincere prima ancora dei partiti è l’ astensionismo. E’ quindi necessario dare concretezza e coerenza alle parole e questo vale anche qua sul nostro territorio. I cittadini che hanno smesso di votare non trovano rappresentanza e risposta ai loro bisogni, a partire da quelli materiali. La provincia ha avuto l’astensionismo tra i più alti in Toscana con punte a Carrara del 63%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il termometro della politica: "Amministratori sconfitti, e cittadini sempre più soli. Servono visione e identità"

News recenti che potrebbero piacerti

Partecipa al nuovo #sondaggio di Termometro Politico! Come ogni settimana, oltre alle #intenzionidivoto, chiediamo l'opinione degli italiani sui temi di più stretta #attualità #Inprimopiano #politicaitalia #governomeloni #Usa #Russia #Trump #Putin #Ucraina #I - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio Termometro Politico FDI in calo sotto il 30%, PD al 21,9%, in ribasso anche il M5S Segno + per Forza Italia e AVS https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-termometro-politico-10-ottobre/… - X Vai su X

Il termometro della politica: "Amministratori sconfitti, e cittadini sempre più soli. Servono visione e identità" - Il segretario provinciale Cgil Del Vecchio analizza numeri e prospettive post elezioni "Sociale, lapideo e sanità sono solo alcuni dei temi da rimettere subito al centro". Lo riporta lanazione.it