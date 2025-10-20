il tennis giotto supera il circolo della stampa di torino in serie a2 femminile

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Doppio scontro di tennis sull’asse Arezzo-Torino in serie A2. La terza giornata ha visto il Tennis Giotto opposto al Circolo della Stampa Sporting di Torino sia nel campionato femminile che nel campionato maschile, con il doppio confronto che è terminato con un successo a testa. Le maggiori soddisfazioni sono state vissute dalle ragazze capitanate da Jacopo Bramanti che, giocando sui campi di casa con il sostegno del pubblico amico, hanno superato le piemontesi con un bel 3-1 e hanno centrato la prima vittoria stagionale. I primi due punti sono stati messi a segno da Gaia Squarcialupi per 6-1 e 6-0 su Celeste Faustini in appena quarantacinque minuti di gioco e da Camilla Gennaro per 6-2 e 6-3 su Martina Cerbo, con il Circolo della Stampa che ha accorciato le distanze con l’affermazione di Viola Becchio per 0-6 e 2-6 su Rachele Bacciarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

