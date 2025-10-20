Il teatro dentro il carcere | una foresta che cresce tra le mura di Opera alla ricerca dell’umano

Ilgiorno.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 20 ottobre 2025 – Perdersi nella natura incontaminata. Una foresta rigogliosa. Di animali, corpi, suggestioni. Dove ritrovare la m   atrice originaria dell’essere umano.   Peccato per un dettaglio decisamente curioso: questa flora primordiale ha i contorni stretti stretti del carcere. Contrasto affascinante. Colmo di senso. D’altronde mai scontati i percorsi di ricerca di Opera liquida, la compagnia fondata nel 2008 da Ivana Trettel nella casa di reclusione di Opera. Che sul palco porta un gruppo di lavoro misto, composto da persone detenute ed ex detenute. In questo caso per “Selvatico ancestrale“, nuova produzione al debutto in carcere il 24 e 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

