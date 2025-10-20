Il teatro dentro il carcere | una foresta che cresce tra le mura di Opera alla ricerca dell’umano
Milano, 20 ottobre 2025 – Perdersi nella natura incontaminata. Una foresta rigogliosa. Di animali, corpi, suggestioni. Dove ritrovare la m atrice originaria dell’essere umano. Peccato per un dettaglio decisamente curioso: questa flora primordiale ha i contorni stretti stretti del carcere. Contrasto affascinante. Colmo di senso. D’altronde mai scontati i percorsi di ricerca di Opera liquida, la compagnia fondata nel 2008 da Ivana Trettel nella casa di reclusione di Opera. Che sul palco porta un gruppo di lavoro misto, composto da persone detenute ed ex detenute. In questo caso per “Selvatico ancestrale“, nuova produzione al debutto in carcere il 24 e 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Nasce a Modena l’Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro in Carcere Un progetto unico in Italia che trasforma il tempo della detenzione in formazione professionale e opportunità di futuro. Ideata dal Teatro Dei Venti con il sostegno del Ministero della - facebook.com Vai su Facebook
Festival regionale di Teatro in Carcere si conclude a Ancona. Il 17 ottobre tavola rotonda e spettacolo al Teatro delle Muse #ANSA - X Vai su X
Guida al teatro in carcere: un ponte tra il dentro e il fuori - A Genova, Saluzzo e Torino tre compagnie teatrali da tempo entrano nelle carceri per favorire l’espressione creativa, offrire l’opportunità di una formazione professionale in campo artistico, aprire p ... Lo riporta vita.it
Un teatro per i detenuti a Nisida, così il sogno di Eduardo prende forma a Napoli - Un teatro da restaurare per i ragazzi di Nisida, quelli del carcere di mare, che ieri hanno vissuto una ... Scrive ilmattino.it
Festival regionale di Teatro in Carcere si conclude a Ancona - Si conclude ad Ancona, che lo ospita per la prima volta, il terzo Festival regionale del Teatro in Carcere che il 17 ottobre prossimo presenta al mattino al Ridotto del Teatro delle Muse (ore 10) la t ... Segnala ansa.it