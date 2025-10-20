Il tartufo bianco ha preso tutti per la gola | premio per la miglior pallina a un santagatese

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, 41esima edizione, è stata quanto mai “gustosa”: per lo spettacolo proposto, il meteo favorevole, il pubblico da record, e il premio per il miglior bianco pregiato che ha regalato sapori ed emozioni.Per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tartufo bianco ha presoIl miglior tartufo bianco è del santagatese Boldrini: è il primo trionfo di un commerciante locale - Una "pallina" da 788 grammi vale a Sant'Agata Feltria Tartufi la vittoria alla 41esima edizione della Fiera Nazionale ... Secondo altarimini.it

tartufo bianco ha presoBalconevisi è pronto per la 47esima Sagra del tartufo Bianco e del Fungo - Tutto è pronto a Balconevisi, frazione di San Miniato (PI), per la 47esima Sagra del tartufo Bianco e del fungo: appuntamento sabato 18 e domenica 19 ... Segnala gonews.it

Sant’Agata Feltria, al via la Fiera del Tartufo Bianco: “Un autentico capolavoro” - “La pioggia è una benedizione per il tartufo, e come tale la accogliamo” ha dichiarato Marco Davide Cangini, esperto di tartufi e colonna della Pro Loco di ... Da chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Tartufo Bianco Ha Preso