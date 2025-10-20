Il Tam Tam DigiFest 2025 entra nel vivo con due nuove proiezioni
Nuove proiezioni per i vent’anni del Tam Tam DigiFest che si dedica al grande cinema attraverso due opere profondamente diverse tra loro. Il Tam Tam DigiFest celebra i suoi vent’anni con una nuova doppia tappa dedicata al grande cinema e alla scoperta dei suoi molteplici linguaggi. Due opere profondamente diverse tra loro, capaci di raccontare . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scopri altri approfondimenti
LA RASSEGNA - Il Tam Tam DigiFest 2025 entra nel vivo con due nuove proiezioni ift.tt/y4fxkPs - X Vai su X
Innovazione e Relax Il 12 ottobre 2025 torna il Digifest Catania al Palazzo della Cultura! Un weekend dedicato a tecnologia, creatività e futuro digitale. Alloggiando a “Le Casette di Nonna Rosa”, sei a pochi minuti dal cuore dell’evento e puoi vivere Catan - facebook.com Vai su Facebook
LA RASSEGNA - Il Tam Tam DigiFest 2025 entra nel vivo con due nuove proiezioni - Il Tam Tam DigiFest celebra i suoi vent’anni con una nuova doppia tappa dedicata al grande cinema e alla scoperta dei suoi molteplici linguaggi. Si legge su napolimagazine.com
Patrizio Rispo ospite al Tam Tam DigiFest - Patrizio Rispo sarà ospite alla prossima tappa del Tam Tam Digifest, che quest'anno celebra un compleanno importante, l'edizione n°20. Segnala napolivillage.com
Napoli, Tam Tam DigiFest 2025, ventesima edizione al via - Il Tam Tam DigiFest celebra quest’anno un traguardo importante: la sua 20ª edizione, confermandosi tra le poche rassegne italiane capaci di mantenere continuità, qualità e rilevanza. Come scrive ilmattino.it