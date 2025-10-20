Il Tam Tam DigiFest 2025 entra nel vivo con due nuove proiezioni

Nuove proiezioni per i vent’anni del Tam Tam DigiFest che si dedica al grande cinema attraverso due opere profondamente diverse tra loro.  Il Tam Tam DigiFest celebra i suoi vent’anni con una nuova doppia tappa dedicata al grande cinema e alla scoperta dei suoi molteplici linguaggi. Due opere profondamente diverse tra loro, capaci di raccontare . 🔗 Leggi su 2anews.it

