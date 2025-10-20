Il taglio della zucca tra fiabe magia e truccabimbi

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre a Cernusco sul Naviglio torna il 'Taglio della Zucca' organizzato per il decimo anno dalla Pro Loco in occasione di Halloween, vigilia di Ognissanti.Per l'occasione, verranno messe a disposizione dei bambini 300 zucche: in programma ci sono 5 turni, con inizio alle ore 14.30, 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

