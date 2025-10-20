Il sottopasso ferroviario di via Milano Prima i binari poi ripartirà il cantiere

Al via entro il mese i lavori di messa in sicurezza dei binari, poi riprenderanno quelli del sottopasso ferroviario a Locate Triulzi. Entro la fine di ottobre ripartiranno i lavori rimasti bloccati negli ultimi mesi a causa di alcune criticità legate alla falda acquifera, emerse durante gli interventi di quadruplicamento della linea ferroviaria Milano–Pavia. La sospensione era stata disposta da Rfi per consentire le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area. Rfi ha comunicato al Comune che entro questo mese sarà avviata la messa in sicurezza della linea ferroviaria, per poi procedere con la ripresa dei lavori del sottopasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

