Il sottopasso ferroviario di via Milano Prima i binari poi ripartirà il cantiere
Al via entro il mese i lavori di messa in sicurezza dei binari, poi riprenderanno quelli del sottopasso ferroviario a Locate Triulzi. Entro la fine di ottobre ripartiranno i lavori rimasti bloccati negli ultimi mesi a causa di alcune criticità legate alla falda acquifera, emerse durante gli interventi di quadruplicamento della linea ferroviaria Milano–Pavia. La sospensione era stata disposta da Rfi per consentire le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area. Rfi ha comunicato al Comune che entro questo mese sarà avviata la messa in sicurezza della linea ferroviaria, per poi procedere con la ripresa dei lavori del sottopasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo l’apertura di una corsia in via Bergamo a Cremona, dove si sta lavorando alla vasca del sottopasso ferroviario, il cantiere nei prossimi giorni sarà ridotto al minimo. Lo ha... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
#Maltempo #Como, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dalla pioggia di ieri. In corso intervento con mezzi movimento terra per liberare da detriti e fango il sottopasso ferroviario di via Santa Marta [#23settembre 18:00] - X Vai su X
Il sottopasso ferroviario di via Milano. Prima i binari poi ripartirà il cantiere - Al via entro il mese i lavori di messa in sicurezza dei binari, poi riprenderanno quelli del sottopasso ferroviario a Locate Triulzi. Scrive ilgiorno.it
Tunnel Boulevard a Milano, riqualificati i sottopassi ferroviari di via Pontano. E c’è un nuovo skatepark - Milano, 1 dicembre 2024 – Nuovo spazio pubblico inclusivo, condiviso, libero, di grande valore estetico e artistico. Segnala ilgiorno.it
Prato, riapre il sottopasso ferroviario - A quasi 14 anni dal sequestro imposto dagli inquirenti per la morte di tre donne la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel tunnel allagato dall'esondazione del Vella Prato, 30 ottobre 2024 - Si legge su lanazione.it