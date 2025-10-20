Il sondaggio Swg è un colpo secco per la sinistra Fratelli d’Italia vola al 31 per cento Sprofonda il M5S

Se si votasse oggi.Il solito “lancio” di Mentana del sondaggio Swg per il Tg di La7 vede ormai da anni una sola risposta: primo partito in vetta è Fratelli d’Italia che veleggia al 31 per cento netto, con un aumento dello 0,2 per cento rispetto alla rilevazione dello scorso lunedì. Dedicato ai gufi e a chi scredita in Europa il nostro Paese. Un altro lunedì di mal di fegato per la sinistra. La settimana inizia come meglio non si potrebbe per il centrodestra e per il primo partito della coalizione. Da tempo è così. Non c’è partita con il campo largo. FdI e Pd aumentano, sprofondo M5S. Con l’aumento anche di Forza Italia al 7,9% (+0,1%) e un lieve calo della Lega all’8,5 per cento, il consenso per la coalizione di governo cresce trainata dal partito delle premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il sondaggio Swg è un colpo secco per la sinistra, Fratelli d’Italia vola al 31 per cento. Sprofonda il M5S

