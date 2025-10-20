Il sistema Tap&Tap di Trenitalia anche sulla linea Bari-Taranto | biglietti contactless dalle validatrici
Da questa settimana anche i viaggiatori della linea Bari-Taranto possono acquistare i biglietti del Regionale Trenitalia in modo semplice e immediato grazie a Tap&Tap, il nuovo sistema di pagamento contactless già operativo sulle tratte Lecce-Bari e Barletta-Bari.Il servizio consente di comprare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
