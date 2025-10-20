Il sindacato risponde all’Ast Usb | I numeri non mentono Organici ridotti al lumicino

"I numeri non mentono, e le assunzioni annunciate sono insufficenti a coprire il fabbisogno dell’ Ospedale di comunità di Ascoli, il turn over e le reali esigenze dei reparti e servizi". Così il sindacato Usb su quanto comunicato dall’Ast, in un botta e risposta che si concentra ancora una volta sulla carenza degli organici. "Sorprende che non venga minimamente menzionata la situazione delle 15 unità (9 infermieri e 6 Oss) mai assunte per l’Ospedale di comunità all’ospedale Mazzoni, la cui apertura – lo ribadiamo ancora una volta – è avvenuta sottraendo personale ad altri reparti già in sofferenza, nonostante queste figure fossero già previste e finanziate, con 766mila euro, nel Piao 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindacato risponde all’Ast. Usb: "I numeri non mentono. Organici ridotti al lumicino"

