Il sindacato della Bce fa tremare Lagarde | Clima intimidatorio Depositata una causa alla Corte di giustizia Ue

Insieme ai dazi, all’economia europea che stenta a crescere e al subbuglio sullo scacchiere internazionale, c’è una nuova preoccupazione che occupa la mente di Christine Lagarde: la causa legale promossa dai sindacati della Banca centrale europea contro la stessa Bce. I rapporti tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti dell’Eurotower si sono deterioriati già da alcuni anni. Più precisamente, dal 2019, anno in cui l’ex ministra delle Finanze francesi ha assunto la guida dell’istituzione. Lo scorso 13 ottobre, c’è stato un salto di qualità, con il sindacato del personale della Bce che ha depositato una causa presso la Corte di giustizia Ue. 🔗 Leggi su Open.online