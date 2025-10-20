Il sindacato della Bce fa tremare Lagarde | Clima intimidatorio Depositata una causa alla Corte di giustizia Ue
Insieme ai dazi, all’economia europea che stenta a crescere e al subbuglio sullo scacchiere internazionale, c’è una nuova preoccupazione che occupa la mente di Christine Lagarde: la causa legale promossa dai sindacati della Banca centrale europea contro la stessa Bce. I rapporti tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti dell’Eurotower si sono deterioriati già da alcuni anni. Più precisamente, dal 2019, anno in cui l’ex ministra delle Finanze francesi ha assunto la guida dell’istituzione. Lo scorso 13 ottobre, c’è stato un salto di qualità, con il sindacato del personale della Bce che ha depositato una causa presso la Corte di giustizia Ue. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il sindacato unitario lavoratori polizia (Siulp) di Sassari, per voce del segretario provinciale Massimiliano Pala, interviene con toni duri sui ritardi nella liquidazione del trattamento di fine servizio (Tfs) ai poliziotti in quiescenza, denunciando “una violazione inac - facebook.com Vai su Facebook
Il sindacato della Bce fa tremare Lagarde: «Clima intimidatorio». Depositata una causa alla Corte di giustizia Ue - Ma ora la battaglia si sposta nelle aule di tribunale L'articolo Il sindacato della Bce fa tremare Lagar ... Riporta msn.com