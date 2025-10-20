il senso del ridicolo e il senso dello stato

Enzo Biagi amava ripetere che il senso del ridicolo è più importante del senso dello Stato. Infatti, il senso dello Stato è cosa rara e va dimostrata al momento opportuno dall'uomo (o dalla donna) diventato politico. Il senso del ridicolo, invece, è una sorta di sesto senso e appartiene all'uomo (e alla donna) in quanto uomo che così distingue non solo il vero dal falso ma anche il ragionevole dall'irragionevole, il drammatico dal comico, il dignitoso dal grottesco. È chiaro, allora, cosa intendesse dire il grande giornalista: il senso del ridicolo è la premessa necessaria per avere il senso dello Stato o, almeno, delle cose normali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

