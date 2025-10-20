Il saluto di Pino Insegno a Reazione a Catena sorprende tutti | un addio o un arrivederci?
“Devo salutarvi”. Con queste parole, Pino Insegno ha chiuso l’edizione 2025 di Reazione a Catena, andata in onda per l’ultima volta domenica 19 ottobre su Rai 1. Un commiato sobrio, quasi malinconico, che ha lasciato il pubblico diviso tra sorpresa e nostalgia. Durante la puntata finale, il conduttore ha confermato che si trattava dell’ultima messa in onda stagionale, aggiungendo con tono pacato: “Chissà, forse un giorno ci rivedremo”. Poi, un rapido “Linea al TG1” e il sipario è calato davvero. Sui social, la reazione degli spettatori non si è fatta attendere. Molti hanato il tono insolitamente misurato del conduttore, abituati alla sua consueta energia e ironia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
