Il rossonero Byar campione del mondo under 20 con il Marocco

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un campione del mondo nel Foggia. Naim Byar, centrocampista marocchino giunto a Foggia in prestito dal Bologna nella finestra di mercato estiva, ha conquistato il titolo iridato con la nazionale under 20 del suo paese, battendo in finale i pari età dell'Argentina - già sei volte vincitrice del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

CAMPIONE Foggia celebra Byar: campione del mondo Under 20 con il Marocco - Il centrocampista del Foggia ha disputato da titolare l’intera finale, laureandosi campione del mondo con il Marocco ... Secondo statoquotidiano.it

