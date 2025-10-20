Il rossonero Byar campione del mondo under 20 con il Marocco
Un campione del mondo nel Foggia. Naim Byar, centrocampista marocchino giunto a Foggia in prestito dal Bologna nella finestra di mercato estiva, ha conquistato il titolo iridato con la nazionale under 20 del suo paese, battendo in finale i pari età dell'Argentina - già sei volte vincitrice del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
