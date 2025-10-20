Il ritorno più clamoroso e inaspettato Simona Ventura colpo grosso al Grande Fratello | chi arriva a sorpresa

Dopo settimane di silenzio e attesa, Anita Mazzotta è pronta a fare il suo ritorno nella casa del Grande Fratello. La notizia, anticipata nelle ultime ore, è stata confermata in diretta a Mattino 5, dove Federica Panicucci ha svelato in esclusiva il colpo di scena della puntata di lunedì 20 ottobre. “Rientrerà come concorrente ufficiale Anita Mazzotta, che aveva lasciato il gioco per motivi personali. Gli altri gieffini non sanno nulla, sarà una sorpresa del tutto inaspettata”, ha dichiarato la conduttrice, mandando in fermento i fan del reality. Anita, 26 anni, piercer pugliese, era stata tra le protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it