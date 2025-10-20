Il ritorno più clamoroso e inaspettato Simona Ventura colpo grosso al Grande Fratello | chi arriva a sorpresa
Dopo settimane di silenzio e attesa, Anita Mazzotta è pronta a fare il suo ritorno nella casa del Grande Fratello. La notizia, anticipata nelle ultime ore, è stata confermata in diretta a Mattino 5, dove Federica Panicucci ha svelato in esclusiva il colpo di scena della puntata di lunedì 20 ottobre. “Rientrerà come concorrente ufficiale Anita Mazzotta, che aveva lasciato il gioco per motivi personali. Gli altri gieffini non sanno nulla, sarà una sorpresa del tutto inaspettata”, ha dichiarato la conduttrice, mandando in fermento i fan del reality. Anita, 26 anni, piercer pugliese, era stata tra le protagoniste più amate di questa edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United è in bilico e un clamoroso ritorno in Italia già a gennaio è una possibilità concreta! Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, il minutaggio ridotto dell'attaccante ex Bologna potrebbe riportarl - facebook.com Vai su Facebook
CLAMOROSO retroscena pre #LazioTorino! Paolo #Vanoli era il prescelto della dirigenza granata per il ritorno sulla panchina del @TorinoFC_1906, nonostante il contatto molto importante con Daniele #DeRossi, in caso di sconfitta con i biancocelesti. - X Vai su X