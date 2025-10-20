Il ritorno in Italia di Carmine Amarante è VERO

Un napoletano a Venezia. Dallo scorso 1° luglio Carmine Amarante guida tutta l’offerta gastronomica dell’Hotel Ca’ di Dio di Venezia, un cinque stelle membro della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, che si trova sulla riva meridionale della città, in quel restingimento prima della coda di quel pesce che è Venezia. L’ingaggio di Amarante rappresenta certamente un salto di qualità della proposta gastronomica, in particolare nel ristorante fine dining VERO Restaurant, il più ambizioso dei vari outlet dell’albergo – l’all day dining Essentia dove si svolge anche la magnifica colazione, e il cocktail bar Alchemia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

