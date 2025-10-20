Il ritorno del grande ex Pioli la festa è agrodolce Prima gli applausi dei tifosi Poi lo schiaffo del pupillo
Il ritorno di un amico. Il ritorno di un supporto. Lo sguardo di Stefano Pioli, il ruggito di San Siro, incroci di storie ed eventi, con al centro il Milan e il milanismo, concetti non sempre di primo piano di questi tempi. Il tutto, nella notte di Rafael Leao. È il risveglio di un’anima, ma non troppo espansiva con il vecchio condottiero. Il tecnico, che a Milano arrivò in giacca e camicia, è nel consueto completo sportivo nero anche a Firenze. Il primo ingresso sul campo da gioco è silenzioso, mimetizzato nelle intenzioni dalla fase di allenamento. La Sud, che sta prendendo posto, non si perde l’attimo, dedicandogli un rapido coro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stefano Pioli e il ritorno a San Siro da grande ex: il tecnico della Fiorentina allo scoperto in conferenza stampa ? #ACMilan #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
Pioli, il ritorno dell’uomo “On fire”: l’accoglienza per Milan-Fiorentina - Stefano Pioli, ex tecnico del Milan Campione d’Italia 2022, torna a San Siro da avversario e da Mister della Fiorentina: ... Come scrive europacalcio.it
Pioli commosso, quante emozioni: cosa è successo prima di Milan-Fiorentina - Fiorentina regala tante emozioni prima della gara per il ritorno da brividi di Stefano Pioli a San Siro: cosa è successo ... Segnala spaziomilan.it
Fiorentina, Pioli verso il ritorno a San Siro: “Emozioni inevitabili, ma avrei scelto un altro momento” - Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, a pochi giorni dalla gara da grande ex contro il Milan ... Lo riporta gianlucadimarzio.com