Il ritorno di un amico. Il ritorno di un supporto. Lo sguardo di Stefano Pioli, il ruggito di San Siro, incroci di storie ed eventi, con al centro il Milan e il milanismo, concetti non sempre di primo piano di questi tempi. Il tutto, nella notte di Rafael Leao. È il risveglio di un’anima, ma non troppo espansiva con il vecchio condottiero. Il tecnico, che a Milano arrivò in giacca e camicia, è nel consueto completo sportivo nero anche a Firenze. Il primo ingresso sul campo da gioco è silenzioso, mimetizzato nelle intenzioni dalla fase di allenamento. La Sud, che sta prendendo posto, non si perde l’attimo, dedicandogli un rapido coro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno del grande ex. Pioli, la festa è agrodolce. Prima gli applausi dei tifosi. Poi lo “schiaffo” del pupillo