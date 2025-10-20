Il rione di Roma con la Piramide Cestia? Ecco la risposta al cruciverba

Nel cruciverba, la definizione “Il rione di Roma con la Piramide Cestia” porta alla risposta TESTACCIO, uno dei quartieri più caratteristici e ricchi di storia della Capitale. Testaccio è il ventunesimo rione di Roma (indicato con il numero XXI) e prende il nome dal Monte Testaccio, una collina artificiale formata nei secoli da frammenti di anfore romane, chiamate “testae” in latino. Il rione si trova nella parte sud della città, tra l’Aventino e il fiume Tevere, e confina con Trastevere e Ostiense. Uno dei suoi simboli più noti è proprio la Piramide Cestia, un antico monumento funerario risalente al I secolo a. 🔗 Leggi su Funweek.it

