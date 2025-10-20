Il richiedente asilo che spacciava cocaina tra le tombe del cimitero

È stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Ghedi il 31enne di origini marocchine, e richiedente protezione internazionale, beccato a spacciare cocaina in prossimità del cimitero del paese: la sua "base" logistica era un boschetto difficilmente accessibile, tra il camposanto e i binari. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

