Il Regno Unito è un bersaglio L' allarme degli 007 britannici su Cina Iran e Russia

Contrastare le spie che potrebbero provenire o essere reclutate da Russia, Cina e Iran. L'MI5 britannico, servizio di controspionaggio che si occupa della sicurezza interna al Regno Unito, ha sviluppato una nuova guida per indicare ai politici britannici quali sono i principali pericoli che minacciano le istituzioni democratiche e come contrastare le spie reclutate da potenze straniere che si stanno dimostrando sempre attive nella raccolta di informazioni e dati sensibili. L'Autorità Nazionale di Protezione e Sicurezza dell'MI5 ha sviluppato queste nuove linee guida per mettere in guardia i politici britannici, identificando Russia, Cina e Iran come potenziali minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

