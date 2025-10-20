Il Regno Unito è un bersaglio L' allarme degli 007 britannici su Cina Iran e Russia

Contrastare le spie che potrebbero provenire o essere reclutate da Russia, Cina e Iran. L'MI5 britannico, servizio di controspionaggio che si occupa della sicurezza interna al Regno Unito, ha sviluppato una nuova guida per indicare ai politici britannici quali sono i principali pericoli che minacciano le istituzioni democratiche e come contrastare le spie reclutate da potenze straniere che si stanno dimostrando sempre attive nella raccolta di informazioni e dati sensibili. L'Autorità Nazionale di Protezione e Sicurezza dell'MI5 ha sviluppato queste nuove linee guida per mettere in guardia i politici britannici, identificando Russia, Cina e Iran come potenziali minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il Regno Unito è un bersaglio". L'allarme degli 007 britannici su Cina, Iran e Russia

Argomenti simili trattati di recente

È la fine di un’epoca: dopo quasi quattro decenni di programmazione, il canale che per primo trasmise musica ventiquattr’ore su ventiquattro si prepara a dire addio ai suoi spazi dedicati esclusivamente ai videoclip nel Regno Unito. Entro la fine dell’anno, cin - facebook.com Vai su Facebook

I tubetti di dentifricio nel Regno Unito sono ora completamente riciclabili. Un’iniziativa di Colgate, Haleon e WRAP che promuove sostenibilità e responsabilità ambientale nel settore dell’igiene orale: https://infodent.it/news/i-tubetti-di-dentifricio-ora-sono-ricic - X Vai su X

"Il Regno Unito è un bersaglio". L'allarme degli 007 britannici su Cina, Iran e Russia - Il controspionaggio britannico ha emanato delle nuove linee guida per proteggere le istituzioni democratiche da spionaggio e interferenze straniere, un monito particolare su Russia, Cina e Iran ... Si legge su msn.com

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo riconoscono la Palestina. Netanyahu: 'Non ci sarà alcuno Stato' - Una decisione storica, seppur annunciata, segna uno spartiacque nei rapporti tra lo Stato ebraico e l'Occidente: per la prima volta dei membri del G7, Regno Unito e Canada, hanno formalizzato il ... Scrive ansa.it

Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo riconoscono lo Stato di Palestina. Netanyahu: "Non sorgerà, è ricompensa a terrorismo" - "Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito ... Si legge su adnkronos.com