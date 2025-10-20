Il regista sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Richard Linklater presenta Nouvelle Vague alla Festa del Cinema di Roma Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera dalle mani di Marco Bellocchio
I l regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, Richard Linklater, presenta “Nouvelle Vague” alla Festa del Cinema di Roma. Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera, dalle mani di Marco Bellocchio. Leggi anche › “Nouvelle vague” di Richard Linklater: cronaca della nascita di un film leggendario (Servizio Di Nicola Roumeliotis). Roma Film Fest 2025: i look più belli. guarda le foto Leggi anche › Festa del Cinema di Roma: il ritorno di Angelina Jolie è un capolavoro di minimalismo letteralmente “Couture” › Festa del Cinema di Roma 2025: Can Yaman, Leo Gassmann e McAvoy dettano le tendenze capelli uomo iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Festa del Cinema di Roma, Richard Linklater presenta “Nouvelle Vague” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
