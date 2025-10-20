Il regista sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Richard Linklater presenta Nouvelle Vague alla Festa del Cinema di Roma Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera dalle mani di Marco Bellocchio

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, Richard Linklater, presenta "Nouvelle Vague" alla Festa del Cinema di Roma. Il regista americano riceve oggi il Premio alla Carriera, dalle mani di Marco Bellocchio.

