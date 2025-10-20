Il Real Madrid si aggrappa a Mbappè
. Va in testa alla Liga: come stanno i blancos a pochi giorni dalla Juventus. l Real Madrid torna in testa alla Liga al termine della nona giornata di campionato grazie al successo di misura per 0-1 sul campo del Getafe. Tanto per cambiare a segnare il goal vittoria per il Real Madrid è il solito Kylian Mbappè. . La stella francese ha sbrogliato una partita che si stava complicando minuto dopo minuto e sbloccata solamente a dieci minuti dalla fine con l’acuto proprio di Mbappè servito alla perfezione dal filtrante del turco Arda Guler. Il Getafe di Bordalas ha retto per circa 75 minuti per poi tracollare, rimediando due espulsioni, all’indirizzo di Nyom e Alex Sancris, in sette minuti tra il 77? e l’84’. 🔗 Leggi su Parlami.eu
