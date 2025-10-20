Il Real Madrid si aggrappa a Mbappè

. Va in testa alla Liga: come stanno i blancos a pochi giorni dalla Juventus. l Real Madrid torna in testa alla Liga  al termine della nona giornata di campionato grazie al  successo di misura per 0-1 sul campo del Getafe.  Tanto per cambiare a segnare il goal vittoria per il Real Madrid è il solito  Kylian Mbappè. . La stella francese ha sbrogliato una  partita che si stava complicando  minuto dopo minuto e sbloccata solamente a dieci minuti dalla fine con  l’acuto proprio di Mbappè  servito alla perfezione dal filtrante del turco  Arda Guler. Il Getafe di Bordalas  ha retto per circa 75 minuti per poi tracollare, rimediando  due espulsioni, all’indirizzo di Nyom e Alex Sancris, in sette minuti tra il 77? e l’84’. 🔗 Leggi su Parlami.eu

