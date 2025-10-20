il rapporto tra i windsor e il vaticano

L’incontro che avverrà nei prossimi giorni tra la Casa reale britannica e la Santa Sede non è solo un appuntamento tra capi di Stato, ma un momento che racchiude secoli di storia, di tensioni e di riconciliazioni. Quando il Re?Carlo?III e la Regina Camilla arriveranno al Vaticano il 22 e il 23 ottobre per incontrare Papa?Leone?XIV, sarà un passo importante nel rapporto tra la monarchia britannica e la Chiesa cattolica. Questa è da sempre una delle visite più difficili per un monarca britannico, perché il Papa e il Re non si incontrano solo come leader mondiali, ma anche come capi di due rami della fede cristiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

