Il rapporto tra i Windsor e il Vaticano
L’incontro che avverrà nei prossimi giorni tra la Casa reale britannica e la Santa Sede non è solo un appuntamento tra capi di Stato, ma un momento che racchiude secoli di storia, di tensioni e di riconciliazioni. Quando il Re?Carlo?III e la Regina Camilla arriveranno al Vaticano il 22 e il 23 ottobre per incontrare Papa?Leone?XIV, sarà un passo importante nel rapporto tra la monarchia britannica e la Chiesa cattolica. Questa è da sempre una delle visite più difficili per un monarca britannico, perché il Papa e il Re non si incontrano solo come leader mondiali, ma anche come capi di due rami della fede cristiana. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Papa Leone XIV vede le vittime di abusi. L'ultimo Rapporto vaticano ha evidenziato «lentezze negli interventi in alcune diocesi» - Per l'attuale Pontefice è il primo incontro con le vittime di sacerdoti pedofili, a quanto si sa. Riporta msn.com
Come affrontare la crisi del debito: presentato in Vaticano rapporto voluto dal Papa per il Giubileo - La Commissione incaricata da Papa Francesco ha presentato le sue raccomandazioni per evitare che tanti Paesi in via di sviluppo debbano sprecare in interessi risorse da investire in sanità, educazione ... Come scrive it.euronews.com
Abusi e tutela dei minori: che cosa dice il rapporto del Vaticano - Presentato il Report annuale della Commissione pontificia: un'analisi completa sulle strategie messe in campo in tutto il mondo. Segnala msn.com