Il progetto On The Road si fa largo Il format per la sicurezza stradale esteso agli over 16 di tutta Italia
Il progetto “On the road“ diventa grande. Sarà esteso a tutta Italia il format di educazione alla sicurezza stradale nato diciotto anni fa nella Bergamasca, unico nel suo genere nel nostro Paese e in Europa, con l’obiettivo di accompagnare gli over 16 in esperienze reali dentro la legalità affiancati, in turni veri e con una formazione dedicata, da Polizia locale, forze dell’ordine, operatori del 118, sanitari e soccorritori, alla scoperta di come funziona la gestione delle emergenze. L’associazione “Ragazzi on the road“ ha infatti firmato al Viminale un protocollo d’intesa con i ministeri dell’Interno e di Infrastrutture e Trasporti per estendere a tutto il Paese la sperimentazione dell’innovativo format già consolidato con successo in oltre 150 Comuni in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
