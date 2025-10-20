(askanews) – Giusto così, dice la gente per le strade di Londra. La casa reale di Windsor si è imposta: l’ultimo scandalo è stato fatale al principe Andrea, convocato dal fratello re Carlo III, che gli ha comunicato la necessità di rinunciare al titolo di Duca di York assegnatogli dalla madre, nonché di rinunciare a due onorificenze, quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano e quella antica e prestigiosissima di Cavaliere Reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera. Gli resta solo il titolo di principe che non può essergli revocato, essendo figlio della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York. E i londinesi approvano