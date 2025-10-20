Il principe Andrea e il caso Epstein pressing su reali e governo | Via i titoli

I reali britannici e il governo del Regno Unito sono sotto pressione affinché il principe Andrea venga formalmente privato dei suoi titoli e costretto a lasciare il Royal Lodge, lussuosa dimora in cui vive, a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il miliardario americano condannato per abusi sessuali e traffico di minori e morto suicida nel 2019. Il principe Andrea, dopo averne discusso con Re Carlo III, ha accettato di smettere di usare i suoi titoli, fra cui quello di duca di York. Ma per molti critici non è sufficiente, visto che tecnicamente detiene ancora il titolo di duca, conferitogli dalla defunta madre, la regina Elisabetta II, e in quanto figlio di un monarca rimane un principe, titolo che gli spetta per diritto di nascita. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il principe Andrea e il caso Epstein, pressing su reali e governo: “Via i titoli”

