Il primo aggiornamento di sicurezza di ottobre di Samsung è per Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 è il primo smartphone della compagnia sudcoreana ad aver ricevuto l'aggiornamento di sicurezza di ottobre 2025.

