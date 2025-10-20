Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 20 Ottobre 2025, si attesta a 0,1226 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 19 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,0942 €kWh alle ore 4 e un massimo di 0,1512 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina, mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, confermando la tendenza tipica di maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 20102025 0,1226 +0,0201 19102025 0,1024 -0,0093 18102025 0,1117 -0,0051 17102025 0,1169 +0,0050 16102025 0,1119 -0,0049 15102025 0,1168 -0,0050 14102025 0,1218 -0,0020 13102025 0,1238 +0,0180 12102025 0,1058 +0,0047 11102025 0,1010 -0,0192 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0118 08102025 0,1145 +0,0017 07102025 0,1126 -0,0153 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0198 04102025 0,0976 +0,0014 03102025 0,0961 -0,0083 02102025 0,1044 -0,0127 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0141 27092025 0,1061 -0,0030 26092025 0,1091 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 +0,0027 23092025 0,1116 -0,0046 22092025 0,1162 +0,0165 21092025 0,0996 -0,0079 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1212 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

