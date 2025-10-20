Il Presidente Mattarella visita il Palazzo della Nazione a Bruxelles sede del Parlamento belga – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a Bruxelles, ha visitato il Palazzo della Nazione sede del Senato e della Camera dei Rappresentanti, le due camere del Parlamento Belga. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

presidente mattarella visita palazzoIl Presidente Mattarella visita il Palazzo della Nazione a Bruxelles sede del Parlamento belga - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a Bruxelles, ha visitato il Palazzo della Nazione sede del Senato e della Camera dei Rappresentanti, le due camere del Parl ... Secondo ilgiornale.it

presidente mattarella visita palazzoItalia-Belgio: Mattarella visita il Palazzo della Nazione - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Palazzo della Nazione, l'edificio neoclassico che ospita i due rami del Parlamento federale ... Lo riporta msn.com

presidente mattarella visita palazzoMattarella in visita di Stato in Belgio - Il presidente della Repubblica Mattarella, insieme alla figlia Laura, è stato ricevuto dai reali del Belgio al Palazzo reale a Bruxelles. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Visita Palazzo