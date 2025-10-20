Il Presidente Mattarella visita il Palazzo della Nazione a Bruxelles sede del Parlamento belga – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a Bruxelles, ha visitato il Palazzo della Nazione sede del Senato e della Camera dei Rappresentanti, le due camere del Parlamento Belga. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
