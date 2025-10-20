Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Lecce a fine novembre

Quotidianodipuglia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra poco più di un mese tornerà a Lecce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il prossimo 25 novembre sarà nel Salento per aprire i lavori della 38esima. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il presidente della repubblica sergio mattarella sar224 a lecce a fine novembre

© Quotidianodipuglia.it - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Lecce a fine novembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

presidente repubblica sergio mattarellaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Lecce a fine novembre - Tra poco più di un mese tornerà a Lecce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il prossimo 25 novembre sarà nel Salento per aprire i lavori della ... Come scrive quotidianodipuglia.it

presidente repubblica sergio mattarellaMattarella in Belgio: 'Intollerabili gli atti per indebolire la sovranità dell'Ue' - Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli". Scrive ansa.it

presidente repubblica sergio mattarellaMattarella: “L’attentato a Ranucci è allarmante, serve forte reazione”. A Castel d’Azzano “follia inimmaginabile” - Il Presidente: "Il giornalismo d'inchiesta è un presidio ineliminabile della democrazia". Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Repubblica Sergio Mattarella