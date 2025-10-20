Il presidente della Consulta Amoroso | Deriva antidemocratica in Italia? No l’equilibrio dei poteri è saldo

Elly Schlein dice che la democrazia è a rischio, in Italia, e che con la destra al potere “le libertà sono a rischio”. Il centrosinistra dice che il nostro paese ha avviato una pericolosa torsione autoritaria. Massimo Cacciari dice, nientemeno, che “stiamo vivendo in uno stato di eccezione”. Abbiamo incontrato pochi giorni fa Giovanni Amoroso, presidente della Corte costituzionale, alla Festa dell’ottimismo del Foglio. E con lui, pochi giorni prima del brutale e barbarico attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, attentato a seguito del quale si è aperto un confronto politico accesso, che ha spinto Schlein a considerare addirittura Meloni responsabile del clima d’odio “antidemocratico” che starebbe affliggendo l’Italia, abbiamo parlato proprio di questi temi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il presidente della Consulta Amoroso: "Deriva antidemocratica in Italia? No, l’equilibrio dei poteri è saldo"

