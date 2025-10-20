Il presidente degli avvocati catanesi Guido di Stefano eletto nell' asssemblea nazionale dell' Ocf

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell’Ordine degli avvocati, Antonino Guido Distefano è stato eletto componente nell’assemblea nazionale dell’Organismo nazionale forense (Ocf), la rappresentanza politica nazionale dell'Avvocatura italiana. A eleggere l’avvocato Distefano è stata la delegazione del Distretto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

