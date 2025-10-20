Giungono affermazioni pesanti da parte del premier slovacco Robert Fico a proposito del coinvolgimento britannico nel conflitto in Ucraina. Qualche giorno durante il momento parlamentare dedicato alle domande dei deputati ha spiegato che la colpa della prosecuzione del conflitto ricade anche su uno degli ex inquilini di Downing Street. Il premier britannico filo-Kiev. Si tratta in particolare di Boris Johnson, che a suo tempo ha insistito con la scelta militare al posto di quella diplomatica. Non è un mistero che l’ex premier sia strenuamente filo-ucraino, al punto da farsi filmare mentre si addestrava – goffamente – con le truppe di Kiev e poi gridava con loro lo slogan nazionale Slava Ukraini! col suo forte accento inglese. 🔗 Leggi su Follow.it

