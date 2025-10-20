Il post-partita Andreucci concreto | Questo pareggio è da accettare Avversario forte
Come accaduto dopo lo 0-0 con la Pro Palazzolo, Antonio Andreucci commenta in modo positivo il pareggio interno con la Correggese. "Per noi è stata una partita difficile – ha evidenziato l’allenatore della Pistoiese –, nella quale abbiamo cercato di costruirci la vittoria nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo ripartiti sotto ritmo, abbiamo cercato di cambiare qualcosa coi cambi e poco dopo è arrivata la rete dello svantaggio. I ragazzi sono stati ‘generosi’ e hanno raddrizzato la partita in un momento non facile. Dobbiamo accettarlo, perché questa Correggese è una delle migliori squadre affrontate fino a oggi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
