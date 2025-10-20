Il post gara Usciti da un tunnel Obiettivi? Vincere

"Una bella vittoria": il vice Francesco Berretta, oggi titolare della panchina, preferisce non farsi trascinare dall’euforia dopo il terzo succeso consecutivo dei suoi uomini. "Ancora non siamo usciti dal tunnel. Non eravamo dei brocchi a inizio campionato, non siamo dei fenomeni ora. Abbiamo recuperato De Feo, che è stato assente per un mese e mezzo, e si è notato. Nonostante la mancanza di capitan Pesaresi, ho notato molti aspetti positivi, in primis la coesione del gruppo ". Le assenze, insomma, in casa Vigor, non si sono fatte sentire eccessivamente. "Il gruppo ha risposto benissimo. Abbiamo ancora dei difetti, che supereremo solo col duro lavoro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

