Come ricorda Agenore Maurizi, quest’ Ancona, con 19 punti in 8 partite, sta viaggiando a una media superiore a quella con cui la Samb lo scorso anno ha vinto il campionato a mani basse. Un’altra ottima prova, per i suoi ragazzi, condita dal ritorno alla vittoria. Anche se i due infortuni a Kouko e Matese – per quest’ultimo si parla di "trauma contusivo": il giocatore è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Torrette – e il rosso a Gelonese non permettono all’Ancona di festeggiare in completa serenità. "La partita è andata bene – attacca Maurizi nel dopo gara – abbiamo vinto 2-0 ed è quello che conta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post gara. Mister Maurizi si gode il momento di forma: "L’Ostiamare? Farà un passo falso, vedrete»