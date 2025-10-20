Il portiere rapito e ucciso a 18 anni con l' inganno di un provino | la madre non è riuscita a pagare il riscatto

Attirato in trappola con la scusa di un provino, poi rapito e ucciso dopo la mancata consegna della somma chiesta dai sequestratori per il riscatto. Una vicenda terrificante che arriva dal Ghana, dove le autorità locali hanno confermato la morte di Cheikh Touré, portiere senegalese di 18 anni. 🔗 Leggi su Today.it

