Il Pontedera spreca la Vis Pesaro passa al Mannucci
PONTEDERA – Il Pontedera cade in casa contro la Vis Pesaro, in una partita segnata da episodi sfortunati e da una prova offensiva poco concreta. Al “Mannucci” finisce 0-2, con un autogol che indirizza la gara e un raddoppio firmato Jallow nella ripresa. La partita si accende presto. All’ 11’, un episodio che cambia subito l’inerzia: autogol del giovane Gueye, classe 2006, che nel tentativo di allontanare un pallone insidioso colpisce male, tradito da un rimbalzo, e manda la sfera nella propria porta. Nulla da fare per Biagini. Il Pontedera accusa il colpo ma prova a reagire. Ianesi alza il ritmo e si conquista il primo angolo con un tiro deviato da fuori area. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
