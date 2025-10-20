Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro
Su il sipario sulla terza maglia che accompagnerà il ritorno del Pisa Sporting Club in uno degli stadi italiani più belli: venerdì 24 ottobre, in occasione della gara in casa del Milan, la squadra di mister Gilardino indosserà un kit bianco con inserti dorati e con una ‘chicca’ assoluta sul petto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Pisa - Verona 0-0, un pari senza sussulti
30 settembre 2025, ore 12 | Inaugurazione della mostra "Pisa Sporting Club. Una storia di immagini" al Museo della Grafica.
Il Pisa torna a San Siro: in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan
Pisa, ecco la terza divisa: bianca e con il logo storico
