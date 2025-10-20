Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro

Pisatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su il sipario sulla terza maglia che accompagnerà il ritorno del Pisa Sporting Club in uno degli stadi italiani più belli: venerdì 24 ottobre, in occasione della gara in casa del Milan, la squadra di mister Gilardino indosserà un kit bianco con inserti dorati e con una ‘chicca’ assoluta sul petto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

pisa sporting club sanIl Pisa si presenterà a San Siro con la nuova terza maglia - 45 tra Milan e Pisa, in occasione dell'ottava giornata di Serie A Enilive, i toscani faranno esordire la loro ... Riporta milannews.it

pisa sporting club sanIl Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro - Su il sipario sulla terza maglia che accompagnerà il ritorno del Pisa Sporting Club in uno degli stadi italiani più belli: venerdì 24 ottobre, in occasione della gara in casa del Milan, la squadra di ... Come scrive pisatoday.it

Il Pisa torna a San Siro: in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan (con bug informatico annesso) - Un sogno che finalmente, per una fetta ampissima della tifoseria nerazzurra, diventa realtà: il Pisa torna a San Siro. Riporta pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Sporting Club San