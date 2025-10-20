Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro
Su il sipario sulla terza maglia che accompagnerà il ritorno del Pisa Sporting Club in uno degli stadi italiani più belli: venerdì 24 ottobre, in occasione della gara in casa del Milan, la squadra di mister Gilardino indosserà un kit bianco con inserti dorati e con una ‘chicca’ assoluta sul petto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La fotogallery di Pisa - Verona di Roberto Cappello Pisanews Comune di Pisa Pisa Sporting Club Vai su Facebook
30 settembre 2025, ore 12 | Inaugurazione della mostra "Pisa Sporting Club. Una storia di immagini" al Museo della Grafica. https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2025/09/pisa-sporting-club-una-storia-di-immagini/… @PisaTurismo @ComunePisa @Unipisa - X Vai su X
Il Pisa si presenterà a San Siro con la nuova terza maglia - 45 tra Milan e Pisa, in occasione dell'ottava giornata di Serie A Enilive, i toscani faranno esordire la loro ... Riporta milannews.it
Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro - Su il sipario sulla terza maglia che accompagnerà il ritorno del Pisa Sporting Club in uno degli stadi italiani più belli: venerdì 24 ottobre, in occasione della gara in casa del Milan, la squadra di ... Come scrive pisatoday.it
Il Pisa torna a San Siro: in vendita i tagliandi per la sfida con il Milan (con bug informatico annesso) - Un sogno che finalmente, per una fetta ampissima della tifoseria nerazzurra, diventa realtà: il Pisa torna a San Siro. Riporta pisatoday.it