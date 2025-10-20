Il Pioppo Futsal fa bottino pieno a San Vito Lo Capo prima vittoria in Serie C1

Gialloverdi nuovamente in campo mercoledì sera per il ritorno di Coppa Italia L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal fa bottino pieno a San Vito Lo Capo, prima vittoria in Serie C1

Approfondisci con queste news

Pioppo Futsal. . MATCH DAY SERIE C1 2025/2026 - Girone A 6° Giornata San Vito Lo Capo 1994 VS Pioppo Futsal Campo "Nikki Battaglia" Via Camillo Camillani, 7 - San Vito Lo Capo (TP) FORZA PIOPPO - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rissa alla partita di calcetto fra Asd Jato e Futsal Pioppo VIDEO - È successo nella partita del campionato di calcio a cinque, serie C2, disputata al Pala Don Bosco di via Domenico Savio, a Palermo, dove si sono affrontate ... Segnala rainews.it

Futsal in volata verso la salvezza. Bottino di 8 punti in quattro gare - La Futsal Cesena si distingue con otto punti in quattro partite, consolidando la posizione di vantaggio sulla zona playout. Scrive ilrestodelcarlino.it