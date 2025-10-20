Il pianista Lorenzo Bovitutti apre la rassegna di concerti Genio e gioventù

Domenica 26 ottobre nella sala Sangiorgi della Fondazione Masini si apre la rassegna "Genio e Gioventù" organizzata dalla Orchestra dei Giovani Europei in collaborazione con il Comune di Forlì e con la Fondazione Masini. Nell'edizione di quest'anno gli organizzatori hanno voluto dare spazio alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

