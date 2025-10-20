Il pianista Fabio Pratesi in concerto a Scandicci

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Pratesi ha iniziato lo studio del Pianoforte sotto la guida della professoressa Ileana Horculescu, proseguendo al Liceo musicale Alberti-Dante di Firenze nella classe della professoressa Maria Teresa Valastro. Ammesso al Conservatorio L. Cherubini di Firenze, ha compiuto il Triennio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

