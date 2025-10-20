Il Pd di oggi è il migliore possibile Con chi se non con loro Chiara?
di Blackbird Cara Chiara, non ci sto. Dici che saremmo troppo schiacciati sul Pd e che la nostra spinta si è esaurita. Ora, se una critica andava mossa al Movimento sarebbe stato giusto farlo ai tempi del governo Draghi. L’unica vera colpa di questo movimento politico è stata farlo nascere e aver appoggiato tutte le disgraziate scelte di quell’esecutivo. Giuseppe Conte ha preso le distanze da quell’esperienza e ha costruito un percorso coerente con il nostro passato e le nostre battaglie, non si è svenduto all’altare dell’atlantismo e degli interessi della finanza, motivo per il quale sui media viene trattato come un pericolo pubblico e insieme un idiota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e s - X Vai su X
