Il Pd attacca la Meloni | La premier chiarisca le parole di Trump sulla rottura con l' Ue
Infuria la polemica con la politica estera che agita quella interna italiana. Il Pd attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il post di Trump sulla Meloni. I dem, con, tra gli altri, De Luca, Gori e Braga, chiedono chiarimenti alla premier: "Il post rilanciato da Donald Trump con cui si annuncia che Meloni starebbe rompendo con l'Ue sui dazi e togliendo l'appoggio all'Ucraina è di una. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, libertà e democrazia a rischio con l’estrema destra al governo. Puro delirio, la replica via social della premier. Intanto si dimette Chara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 stelle. - facebook.com Vai su Facebook
Il nulla di Meloni sulla guerra, ecco perché attacca le piazze - X Vai su X
Il Pd attacca la Meloni: "La premier chiarisca le parole di Trump sulla rottura con l'Ue" - "È vero che l’Italia si accingerebbe a negoziare direttamente con gli Stati Uniti i dazi per la past ... Lo riporta msn.com
Schlein contro Meloni: "Con l'estrema destra al governo la libertà è a rischio". La premier: "Puro delirio, vergogna" - La leader Dem attacca la presidente del Consiglio al congresso del Pse, che replica: "Va in giro per il mondo a diffondere falsità" ... Si legge su today.it
Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Meloni: “Puro delirio, vergogna” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Schlein: “Democrazia a rischio con destra al governo”. Da tg24.sky.it