Il Pd attacca la Meloni | La premier chiarisca le parole di Trump sulla rottura con l' Ue

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infuria la polemica con la politica estera che agita quella interna italiana. Il Pd attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il post di Trump sulla Meloni. I dem, con, tra gli altri, De Luca, Gori e Braga, chiedono chiarimenti alla premier: "Il post rilanciato da Donald Trump con cui si annuncia che Meloni starebbe rompendo con l'Ue sui dazi e togliendo l'appoggio all'Ucraina è di una. 🔗 Leggi su Feedpress.me

