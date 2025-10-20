Il Parma ' ride' | Cremaschi vince il Golden Boot

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sorriso pieno per il Parma che gode, seppur di riflesso, per il grande Mondiale Under20 disputato dalla stellina americana, Benjamin Cremaschi vincitore del Golden Boot. Assieme a Neyser Villareal dei Millonarios FC e Lucas Michal del Monaco, Cremaschi ha chiuso il torneo con cinque gol, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

