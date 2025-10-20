Il Parma ' ride' | Cremaschi vince il Golden Boot
Un sorriso pieno per il Parma che gode, seppur di riflesso, per il grande Mondiale Under20 disputato dalla stellina americana, Benjamin Cremaschi vincitore del Golden Boot. Assieme a Neyser Villareal dei Millonarios FC e Lucas Michal del Monaco, Cremaschi ha chiuso il torneo con cinque gol, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
