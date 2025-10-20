Il Parco Virgiliano chiude per lavori di manutenzione

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco Virgiliano chiude per lavori. Lo ha comunicato il Comune di Napoli. Sarà una chiusura piuttosto rapida perché riguarderà i giorni 21, 22 e 23 ottobre. Il motivo è che per effettuare le opere di manutenzione in sicurezza, la ditta incaricata, la CR Verde spa, ha chiesto e ottenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

