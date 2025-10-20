Il Parco Virgiliano chiude per lavori di manutenzione
Il Parco Virgiliano chiude per lavori. Lo ha comunicato il Comune di Napoli. Sarà una chiusura piuttosto rapida perché riguarderà i giorni 21, 22 e 23 ottobre. Il motivo è che per effettuare le opere di manutenzione in sicurezza, la ditta incaricata, la CR Verde spa, ha chiesto e ottenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
18 e 19 ottobre, Pietole di Borgo Virgilio (Mn). Fondazione Virgilio e Comune di Borgo Virgilio invitano alla Inaugurazione delle nuove sezioni del Parco Museo Virgilio con un reading virgiliano e alla Rievocazione Napoleonica sulla nascita del Forte 18 ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Il Parco Virgiliano chiude per lavori di manutenzione - Sarà una chiusura piuttosto rapida perché riguarderà i giorni 21, 22 e 23 ottobre. Da napolitoday.it
Napoli, Parco Virgiliano chiuso dal 21 al 23 ottobre: previsti lavori di manutenzione - Il parco Virgiliano rimarrà chiuso al pubblico dal 21 al 23 ottobre per decisione del Comune. Scrive ilmattino.it