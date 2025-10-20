Il Parco delle Groane dichiara guerra ai fiori di loto ecco perchè

Nel mese di ottobre il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha dato avvio ai lavori di controllo e contrasto alla diffusione del fior di loto nei laghetti della Mordina, nei pressi della Cascina Mordina a Mariano Comense. Lotta ai fiori di loto, interventi del Parco delle Groane Le azioni, approvate con la Determina . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Contenuti che potrebbero interessarti

Il lupo ha chiuso la rassegna “BioTalks” al Parco delle Groane Ancora un evento con il salone pieno al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Sabato 11 ottobre si è tenuto l’ultimo dei quattro incontri “BioTalks”, rassegna organizzata da Insubri - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza Parco Groane. Incendi e spaccio di droga “fuochi” sempre accesi - Quasi tre ettari e mezzo di bosco e vegetazione, una superficie pari a oltre quattro campi da calcio ... Riporta ilgiorno.it

Rogo al Parco delle Groane. Bruciati 3,3 ettari di bosco - Si sono concluse definitivamente solo martedì sera le operazioni di bonifica dell’area boschiva del Parco delle Groane coinvolta da un incendio divampato sabato pomeriggio. Come scrive ilgiorno.it

Sicurezza Parco delle Groane, rinnovato accordo Regione-Comuni - Proseguono le attività di controllo del progetto 'Parchi e stazioni sicure 2025', il rinnovato accordo di collaborazione fra i 16 Comuni dell'area del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e ... Come scrive ansa.it